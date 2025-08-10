Ospite d'onore dell'Estate Campobellese 2025 a Campobello di Licata in provincia di Agrigento è stato Giuseppe Baresi, ex difensore ed allenatore in seconda dell'Inter, accolto dagli assessori Jenny Termini e Enrico Lo Coco oltre che dai presidenti di diversi Inter club e numerosi tifosi nerazzurri. A margine dell'evento, Baresi ha rilasciato un'intervista al Giornale Centro Sicilia: "Credo sia importante dare un messaggio ai tanti giovani presenti qui, oltre che salutare i tifosi interisti presenti".

Cosa è cambiato nel mondo del calcio rispetto a quando giocavi tu?

"Come in tutta la società è cambiato tanto, si va sempre un po' di corsa. Prima si parlava forse più di noi e oggi forse più di io, c'è meno entusiasmo nel tifoso. Anche se tanta gente corre allo stadio e anche lo stadio è cambiato: c'è più voglia di partecipazione al successo e meno critica".

Ci sono più stranieri, questo vuol dire che mancano i vivai?

"Non credo, siamo in Europa e nel mondo. Quindi per rimanere a certi livelli devi avere i giocatori più forti, se nei vivai non ci sono elementi importanti le società vanno all'estero a cercare giocatori di rilievo. Tutti cercano i campioni per raggiungere i traguardi che si prefissano a inizio stagione, in Italia come in Spagna o in Inghilterra".