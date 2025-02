Poco prima del calcio d'inizio della partita contro l'Empoli, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport provando a tirare le somme dopo una settimana abbastanza complicata per gli orobici, contraddistinta dalla querelle tra il tecnico Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman: "Siamo in una posizione di campionato fantastica, oggi però c'è la dimostrazione di quanto è difficile la Serie A. Ci aspetta un finale di stagione con 13 partite e c'è la ferma volontà di giocarle da protagonista, senza rimpianti ma con la volontà di raccogliere il più possibile".

Inevitabile tornare sulle esternazioni di ieri del tecnico nerazzurro, che ha annunciato l'intenzione di non voler rinnovare il suo contratto con la Dea: "Questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con tanto anticipo. La nostra idea, proprio per l'affetto che abbiamo per lui, è quella di rispettare la sua volontà. Se non vorrà rinnovare, ce ne faremo una ragione. Al tempo stesso sappiamo di avere un contratto e ogni altro discorso sarà affrontato a fine stagione. Abbiamo bisogno di giocare, perché quando si parla si rischia di creare casi che non servono ad un esito tranquillo di un campionato che è stato straordinario e di un cammino in Champions che ha visto l'Atalanta protagonista".