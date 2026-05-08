Lega Serie A ha comunicato le attività della vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter tra allenamenti e conferenze stampa delle due squadre. Questo il dettaglio:

LAZIO

• ore 10.45: allenamento presso il “S.S. Lazio Training Center” di Formello con i primi 15 minuti aperti ai media.

• ore 18.15: conferenza stampa di Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.



• ore 18.45 – 19.00: presentazione dell’opera “Together” dell’artista Lorenzo Quinn, installata all’interno dello stadio “Olimpico” nel piazzale Montemario.



INTER

• ore 09.30: allenamento presso il “BPER Training Centre” di Appiano Gentile con i primi 15 minuti aperti ai media.

• ore 19.00: conferenza stampa di Cristian Chivu accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.