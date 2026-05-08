Lega Serie A ha comunicato le attività della vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter tra allenamenti e conferenze stampa delle due squadre. Questo il dettaglio:

LAZIO
• ore 10.45: allenamento presso il “S.S. Lazio Training Center” di Formello con i primi 15 minuti aperti ai media.
• ore 18.15: conferenza stampa di Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.

• ore 18.45 – 19.00: presentazione dell’opera “Together” dell’artista Lorenzo Quinn, installata all’interno dello stadio “Olimpico” nel piazzale Montemario.

INTER
• ore 09.30: allenamento presso il “BPER Training Centre” di Appiano Gentile con i primi 15 minuti aperti ai media.
ore 19.00: conferenza stampa di Cristian Chivu accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.

Sezione: Focus / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 22:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.