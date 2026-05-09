Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il match vinto oggi per 3-0 in casa della Lazio: “Vogliamo onorare il campionato fino alla fine e provare ad essere sempre la miglior versione nostra. Tutti hanno voglia di onorare la maglia, vogliamo preparare bene le prossime partite e anche il futuro”.

Che Lazio si aspetta in finale?

“Una finale è una gara a sé. Affrontiamo una squadra allenata bene, con una grande rosa. Daranno tutto perché giocano all’Olimpico, ma noi vogliamo dare tutto per portare a casa un altro trofeo”.