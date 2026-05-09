Il Bologna perde Martin Vitik. Il club rossoblu, a due giorni dalla gara di campionato contro il Napoli, dà notizia degli esami ai quali il difensore ceco si è sottoposto questa mattina, che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 2 settimane: l'ex Sparta Praga, quindi, cercherà di tornare a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara di congedo stagionale dei rossoblu dai propri tifosi all'ultima giornata di campionato contro l'Inter.