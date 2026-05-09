Il Bologna perde Martin Vitik. Il club rossoblu, a due giorni dalla gara di campionato contro il Napoli, dà notizia degli esami ai quali il difensore ceco si è sottoposto questa mattina, che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 2 settimane: l'ex Sparta Praga, quindi, cercherà di tornare a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara di congedo stagionale dei rossoblu dai propri tifosi all'ultima giornata di campionato contro l'Inter.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 16:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.