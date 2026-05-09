Un match di un campionato ormai messo in tasca, che servirà da prologo al grande appuntamento di mercoledì 13 maggio con la finale di Coppa Italia con il medesimo avversario, che però non va interpretato come un’amichevole. Pochi minuti prima dell’inizio della partita con la Lazio, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, parla ai microfoni di DAZN illustrando scelte tecniche e aspettative per questa sfida. Con un primo pensiero per Evaristo Beccalossi, scomparso qualche giorno fa: “Prima di tutto condoglianze alla famiglia e al mondo Inter che ha perso una leggenda per tutto quello che ha rappresentato. Ha onorato al meglio i colori della società, l’interismo, il fare parte di questa famiglia. Ci spiace aver perso una persona così importante della famiglia nerazzurra”.

Come si prepara una partita come quella di oggi sapendo che fra quattro giorni tornerete a sfidare la Lazio?

“Questa è una gara di campionato, la finale di Coppa Italia sarà a breve. Bisognerà onorare questa partita, essere la migliore nostra versione, dare continuità a quanto fatto quest’anno di buono, mantenendo i principi nostri e i valori che abbiamo cercato di avere durante la stagione. Serve una partita seria perché lo è anche se siamo campioni d’Italia dobbiamo onorare questa competizione”.

Come sta Lautaro? Sarà un test per mercoledì?

“Sta bene, lo ha fatto vedere col Parma. Oggi spera di fare molti più minuti rispetto a settimana scorsa, vogliamo dargli un’ora di gioco se ce la fa per dargli il ritmo partita. Abbiamo scelto Thuram perché senza nulla togliere a Pio Esposito e Yoan Bonny, Lautaro ha bisogno di Marcus. Vediamo se si trovano in campo”.