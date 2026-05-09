Al fianco di Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan parla così, a DAZN, al termine di Lazio-Inter 0-3, partita nella quale ha lasciato il segno mettendo a referto il gol del tris definitivo: "Ho avuto una carriera grandiosa, sono felice di averla fatta, di giocare a pallone. Sono contento di essere all'Inter e di essere compagno di questi ragazzi che mi hanno alungato la vita in questi ultimi quattro anni. Ci mancano tre partite, vedremo cosa farò", ha detto l'armeno in riferimento alla decisione sul suo futuro.

Ora testa alla finale che si giocherà sempre su questo campo.

"Certo, certo,. Sarà una grande sfida tra quattro giorni, speriamo di prepararla al meglio per alzare un altro trofeo".