Al fianco di Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan parla così, a DAZN, al termine di Lazio-Inter 0-3, partita nella quale ha lasciato il segno mettendo a referto il gol del tris definitivo: "Ho avuto una carriera grandiosa, sono felice di averla fatta, di giocare a pallone. Sono contento di essere all'Inter e di essere compagno di questi ragazzi che mi hanno alungato la vita in questi ultimi quattro anni. Ci mancano tre partite, vedremo cosa farò", ha detto l'armeno in riferimento alla decisione sul suo futuro. 

Ora testa alla finale che si giocherà sempre su questo campo. 
"Certo, certo,. Sarà una grande sfida tra quattro giorni, speriamo di prepararla al meglio per alzare un altro trofeo". 

Sezione: News / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 20:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.