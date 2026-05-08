Ua delegazione dell'Inter, composta da Javier Zanetti, Piero Ausilio, Francesco Toldo, Massimiliano Catanese e Stefano Vecchi, era presente, oggi, ai funerali di Evaristo Beccalossi, che si sono tenuti nella Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e l'indimenticabile maglia numero 10 nerazzurra.

Per l'ultimo saluto a Becca, che si è spento nella notte tra martedì e mercoledì, all'età di 69 anni, c'era anche Francesco Pio Esposito, oltre ad alcuni rappresentati dell'Under 23 e delle giovanili.

Non era presente, invece, il grande amico Alessandro Altobelli, bloccato in Kuwait dove si trova per lavoro. "Sapevi sempre dove trovarmi, in campo e fuori. Eri come un fratello. Fai buon viaggio", il messaggio di Spillo letto al termine della funzione dal figlio Mattia, come riporta Bresciaoggi.it.