Sono in programma oggi le audizioni in Procura a Milano, davanti al pm Maurizio Ascione, di Giorgio Schenone (club referee manager dell'Inter), Dino Tommasi (designatore arbitrale che è succeduto pochi giorni fa a Rocchi) e Antonio Zappi (ex presidente AIA).

L'ipotesi della Procura, come si legge su La Repubblica, è che Schenone abbia partecipato al famoso incontro del 2 aprile 2025 a San Siro con Gianluca Rocchi, attorno a cui ruotano le tesi che vedono indagato per frode sportiva in concorso l'ex designatore.

L'inchiesta, infatti, conta oggi su due filoni e cinque indagati. Da una parte le "bussate" nella sala Var di Lissone che avrebbero condizionato le scelte arbitrali e dall'altra le designazioni di Colombo in Bologna-Inter e Doveri in Inter-Milan di Coppa Italia, che sarebbero state decise proprio nell'incontro del Meazza dell'aprile 2025.

La ricostruzione per cui Schenone potrebbe essere stato a quella riunione derivano dalle testimonianze raccolte. Il punto è capire se ci siano state eventuali pretesi avanzate nei confronti di Rocchi che possano configurare la frode sportiva, ma attualmente Schenone non è indagato, così come non lo sono Zappi e Tommasi.