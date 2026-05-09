Dopo aver conquistato lo scudetto con tre giornate d'anticipo, Cristian Chivu è pronto ad affrontare per due volte la Lazio all'Olimpico tra campionato e finale di Coppa Italia. Con l'obiettivo di aumentare ancora il numero dei gol fatti dell'Inter campione d'Italia, che al momentoi guida la classifica delmiglior attacco con 82 gol segnati in 35 partite, ovvero 2.34 di media a incontro. Un andamento mostruoso se si pensa che il Como è secondo a 59, analizza oggi Tuttosport. Oggi a guidare il reparto ci sarà di nuovo Lautaro Martinez. Il capitano ha bisogno di mettere minuti nelle gambe in vista della finale e vuole tornare al gol dopo la doppietta siglata lo scorso 5 aprile con la Roma prima dell'infortunio. Al suo fianco dovrebbe esserci Bonny, favorito su Thuram.

Chivu insegue gli 89 gol realizzati dall'Inter di Antonio Conte (’20-21) e da quella di Simone Inzaghi (’23-24). Il primato assoluto per il club nerazzurro è ancora a quota 107 gol fatti nella stagione 1950-51 dalla squadra di Aldo Olivieri. "Più semplice, sulla carta, superare Conte e Inzaghi nelle reti totali in stagione - scrive TS -. Il primo nel ’19-20 arrivò a 113, il secondo nel ’24-25 a 114 (ufficialmente i gol segnati nella scorsa annata furono 119, considerando però i 5 messi a segno a giugno al Mondiale per club con il roMmeno in panchina); Chivu attualmente è a 110 e ha davanti a sé ancora quattro partite".