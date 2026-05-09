La Federazione calcistica iraniana apre alla possibilità di fare dietrofront e di partecipare ai prossimi Mondiali. La FFIRI ha infatti dichiarato che la Nazionale prenderà parte alla kermesse nordamericana, ma soltanto se le condizioni poste dalla Repubblica islamica saranno accettate dai tre Paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo la televisione di stato, nel comunicato diffuso dalla federazione si specifica che l'Iran non rinuncerà ai propri ideali, alla propria cultura e alle proprie convinzioni.

Teheran ha posto dieci condizioni per la partecipazione alla Coppa del Mondo, tra cui il rilascio di visti per tutti i calciatori e lo staff tecnico, in particolare per coloro che sono stati membri o hanno prestato servizio nelle Guardie Rivoluzionarie, come Mehdi Taremi ed Ehsan Hajisafi; i più elevati protocolli di sicurezza negli aeroporti, negli hotel e lungo le strade che conducono agli stadi; l'obbligo per i tifosi di esporre solo la bandiera ufficiale iraniana, vietando qualsiasi altra bandiera; l'esecuzione dell'inno nazionale iraniano durante le partite; e la limitazione delle domande dei giornalisti a questioni tecniche.