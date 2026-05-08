Nessuna intercettazione significativa tra l'addetto agli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, e l'ex designatore Gianluca Rocchi, che oltretutto fu suo compagno di squadra in campo quando erano uno assistente e l'altro arbitro. E anche per questo nessun nuovo indagato. È quanto emerge dalla lunga audizione di Schenone, più di tre ore, di fronte al PM Maurizio Ascione che conduce l'inchiesta sulla presunta frode sportiva legata alle designazioni arbitrali per due partite dell'Inter e alle sospette interferenze di Rocchi nelle decisioni dei Var a Lissone. Ascione avrebbe chiesto conto a Schenone del famoso 2 aprile 2025 a San Siro, quando sarebbero state combinate le designazioni imminenti degli arbitri Andrea Colombo e Daniele Doveri, rispettivamente gradito e sgradito all'Inter, e gli ha fatto ascoltare varie intercettazioni. All'uscita nessuna dichiarazione, ma dall'Inter filtra serenità, come riporta Sky Sport.

Dopo Schenone è toccato a Dino Tommasi, che ha preso il posto di designatore dell'autosospeso Rocchi, e ad Antonio Zappi, ex presidente dell'Aia, la cui squalifica sportiva per altre vicende è stata da poco confermata in terzo grado. Audizioni che sono servite a capire se ci fossero pressioni dei club, e a che livello, sul designatore arbitrale, e anche i meccanismi e le abitudini nella Sala Var di Lissone in merito alle ormai famose bussate, e non solo. Quanto raccolto potrebbe far rivedere il calendario di appuntamenti previsti già lunedì e martedì prossimi, quando si andrà avanti con altri incontri, inclusi verosimilmente i referee manager di altre squadre. Il PM lavorerà anche nel weekend, ma per ora non sembrano emergere persone e circostanze che rinforzino il quadro accusatorio.