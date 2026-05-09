L’esterno nerazzurro Luis Henrique è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria di oggi sul campo della Lazio:

“Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte chiunque giochi. Vogliamo ancora vincere, vogliamo portare a casa un altro trofeo. Io al 100% posso giocare, poi devo rispettare la scelta dell’allenatore. Sono felice di aver vinto il mio primo trofeo e spero di vincerne ancora uno mercoledì. Dovremo fare una partita forte. Se me l’avessero detto in estate? Non ci avrei creduto che avrei vinto il titolo al primo anno in Italia. L’italiano per me è stato abbastanza facile da imparare”.