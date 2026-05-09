La trentasettesima giornata di Serie A si appresta ad essere probabilmente la giornata decisiva per la definizione dei verdetti che vanno al di là dello Scudetto: rimangono infatti da definire le partecipanti alle Coppe europee e la squadra che andrà a fare compagnia a Hellas Verona e Pisa nella discesa in Serie B. Il turno di questo fine settimana sarà in tal senso dirimente, perché stabilirà quali e quante partite dovranno essere giocate in contemporanea nel prossimo turno. Da regolamento, infatti, nelle ultime due giornate di Serie A deve essere garantita la contemporaneità a quelle squadre che lottano per i medesimi obiettivi. Per quello che riguarda la corsa all'Europa, tutto dipenderà dalla finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio: in caso di successo dell’Inter, il settimo posto rimetterebbe in gioco l'Atalanta per la qualificazione alla Conference League. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, gli orari del 37esimo turno dovrebbero tuttavia essere stilati prima della finale di Roma, motivo per cui non si potrà ancora sapere se l’Atalanta rimarrà in corsa per l’Europa. Sul tavolo anche la possibilità di “staccare” la sfida con il Bologna dalle altre, una volta noto l’esito di Inter-Lazio.

Passando alla lotta per la salvezza, c’è ancora la possibilità che Fiorentina e Cagliari non siano matematicamente salve al via del prossimo turno. Se così fosse, alle sfide in contemporanea (che prevedono già Juventus-Fiorentina) dovrebbero aggiungersi anche Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Si tratta di un totale di nove partite in contemporanea da giocarsi domenica 17 maggio: ma a che ora? Tutto dipenderà dalla collocazione del derby di Roma, che per ragioni di sicurezza non può essere programmato in orario serale, mentre al pomeriggio la capitale sarà alle prese con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Questo significa che, allo stato attuale, la collocazione più probabile per tutte le nove partite indicate rimane quella delle 12.30, esclusa la sfida Inter-Verona dopo la quale ci sarà la consegna della Coppa dello Scudetto ai nerazzurri e la parata per le vie di Milano.