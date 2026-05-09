La prima partita da neo campioni d'Italia per l'Inter, che all'Olimpico affronta una Lazio forse nel periodo migliore della stagione. I 90 minuti di stasera saranno l'antipasto di quanto verrà replicato poi mercoledì per la finale di Coppa Italia.

QUI LAZIO – I biancocelesti hanno ancora l'obiettivo settimo posto da agguantare in campionato, ma è chiaro come l'attenzione sia tutta rivolta alla finale di coppa che potrebbe garantire loro il pass per l'Europa League oltre alla vittoria di un trofeo. Sarri valuta qualche cambio e può risparmia (almeno inizialmente) Gila, Tavares e Taylor. Ma non sarà una Lazio rivoluzionata: si proseguirà sulla scia della continuità che ha accompagnato le ultime partite. Zaccagni ko per un pestone.

QUI INTER – Chivu non potrà disporre di Calhanoglu ed Esposito, con il turco in dubbio anche per l'atto conclusivo della coppa domestica, mentre per l'attaccante c'è da smaltire la botta alla schiena subita con il Parma. Per il resto, tutti a Roma, compreso Luis Henrique, totalmente recuperato. Dal 1' possibile qualche idea di turnover: Acerbi, Darmian, Frattesi, Carlos Augusto e Bonny si candidano per una maglia. Anche Lautaro dovrebbe tornare titolare in campionato come non gli accade da Inter-Roma del 5 aprile scorso. In porta Martinez, che farà le prove generali in vista di mercoledì. Zielinski tira il fiato: Sucic in regia?

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PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin.

Panchina: Giacomone, Pannozzo, Gila, Marusic, Hysaj, Tavares, Rovella, Belahyane, Przyborek, Taylor, Cancellieri, Pedro, Dia, Ratkov.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Furlanetto, Provedel, Cataldi, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Akanji, De Vrij, Dumfries, Dimarco, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Diouf, Thuram, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calhanoglu, Esposito.

ARBITRO: Abisso.

Assistenti: Fontani e Biffi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

Var: Meraviglia.

Avar: Massa.

