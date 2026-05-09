Autore di una grande prestazione con il gol dell’1-0, Lautaro Martinez è stato nominato Panini Player of the Match di Lazio-Inter. Al termine della gara, il capitano si presenta ai microfoni di DAZN per parlare di quanto è accaduto questa sera all’Olimpico.

Non siete venuti qui con la testa di chi sta festeggiando?

“No, ci siamo comportati nel modo corretto come voleva il mister e come pensavamo noi. Mancano ora alcune partite, dobbiamo finire il nostro lavoro e mantenere la testa lucida da professionista. Il modo migliore per lanciare l’Inter più in alto possibile”.

Cosa deve fare ancora Mkhitaryan per questa squadra?

“Per noi è un esempio. A mio padre rimarco sempre quello che fa, la sua umiltà, lui che ha fatto una carriera straordinaria. Ogni giorno impariamo da lui, qualunque cosa deciderà poi sarà il meglio per lui e la famiglia”.

Hai raggiunto Boninsegna nei gol segnati in Serie A, e potresti essere capocannoniere dell’Inter campione d’Italia per la seconda volta. L’unico a riuscirci fu Meazza.

“Per me è un grande orgoglio, sicuramente. Ripeto sempre la stessa cosa: merito del lavoro e dei sacrifici fatti sin da piccolo. Sono orgoglioso, ringrazio sempre la mia famiglia per come mi sta dietro”.

Cosa hai detto a Mosconi?

“Gli ho fatto i complimenti. Si allena bene, è venuto ultimamente ad allenarsi con noi. Avrà un grande futuro”.