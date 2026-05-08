Una buonisssima Inter Primavera si sbarazza del Verona 4-2 e, almeno per una notte, torna in zona playoff. La palla passa adesso nel campo dell'Atalanta, che dovrà rispondere domani contro il Monza. L'Inter ha battuto il Verona con una prestazione positiva, mettendo subito la partita sui binari giusti con l'incornata vincente di Kukulis al 15'. Il lettone ha anche colpito l'incrocio dei pali alla mezz'ora, con un bellissimo tiro a giro. Poi Mayé, al 40', ha coronato la sua prestazione con un gran gol di potenza. A smorzare gli entusiasmi dei padroni di casa il rigore di Feola allo scadere del primo tempo.

Qui la vera dimostrazione di forza dell'Inter: quando l'inerzia sembrava dalla parte degli scaligeri, i nerazzurri hanno alzato l'asticella. Ancora Kukulis ha raddoppiato il proprio bottino personale al 48' con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner. Non è finita qui, perché Zarate, al 55', ha segnato la rete del 4-1 con un altro grande gesto tecnico: sgasata e sinistro al sette per il centrocampista spagnolo. Nel finale il gol di Martini, che poco prima aveva anche colpito una traversa, ha accorciato le distanze. Non è bastato però al Verona per mettere in piedi un tentativo di rimonta. Anzi, nel finale l'Inter, con Mancuso, Della Mora e Zouin, ha avuto diverse chance per la goleada, senza trovare però il quinto gol.

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 4-2

Marcatori: Kukulis (15'), Mayé (40'), Feola (45'+1, rig.), Kukulis (48'), Zarate (55'), Martini (67')

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Mayé (dal 65' Marello); Cerpelletti, Zanchetta (dal 65' Zouin), Zarate (dall'88' Putsen); Pinotti (dal 77' Gjeci), Kukulis (dal 77' Nenna), Mancuso

A disposizione: Farronato, El Mahboubi, Virtuani, Breda, Williamson, Carrara

Allenatore: Benny Carbone

Ammonito: Cerpelletti (58')



HELLAS VERONA (3-5-2): Borghi; Feola, Barry, Bortolotti (dal 72' Grassi); Szimionas (dal 46' Fabbri), Cavazza (dal 60' De Rossi), Garofalo (dal 60' Intrabartolo), Peci, Martini (dal 78' Dezio); Akalé, Casagrande

A disposizione: Castagnini, Tommasi, Mendolia, Zanin, Stella, Yildiz.

Allenatore: Alessandro Montorio

Ammonito: Martini (63')

Arbitro: Andrea Bortolussi (Sez. di Nichelino)

Assistenti: Tagliaferri-Mambelli

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19.56 - Finisce qui! Inter batte Hellas Verona 4-2! Tre punti importanti per la squadra di Carbone.

90'+1 - Tiro da fuori di Mancuso, che sta cercando con insistenza il gol personale: blocca Borghi.

90' - Inter ancora vicinissima al quinto gol. Mancuso scarica per Della Mora, che tira forte di destro: palo pieno per il terzino nerazzurro.

88' - Cambia per l'ultima volta la sua Inter Carbone. Entra Putsen per Zarate.

86' - Funambolico slalom di Zouin: para ancora Borghi che respinge in angolo.

86' - Clamorosa doppia chance per l'Inter! Mancuso si presenta a tu per tu con Borghi dopo un bel triangolo con Cerpelletti. L'estremo difensore ospite si apre in uscita e viene colpito in faccia dalla conclusione del centrocampista nerazzurro. La palla resta lì e Della Mora scarica un destro potentissimo, respinto sulla linea da Intrabartolo, a portiere battuto.

83' - Bello stacco di Mancuso su corner, questa volta Bianchi si riscatta e respinge. Bravo il portiere scaligero, che para in bagher.

81' - Prova a inventarsi il gol in girata Dezio: tiro sbilenco, palla sul fondo.

78' - Ultimo cambio per il Verona. Dezio rileva Martini.

77' - Cambi per l'Inter. Fuori Pinotti per Gjeci, fuori anche Kukulis per Nenna. L'Inter ora passa a 3 dietro.

76' - Marello crossa bene, Jakirovic svetta più in alto di tutti: palla sopra la traversa, vicino al gol il croato.

76' - Potentissimo sinistro da fuori di Mancuso: Barry si oppone e respinge in corner.

72' - Cambio per il Verona. Esce Bortolotti, entra Grassi.

70' - Mancuso si divora il 5-2! Zouin sgasa sulla fascia a destra e crossa per Mancuso, che da due passi alza la sfera sopra la traversa. Poteva fare meglio qui il capocannoniere nerazzurro in campionato.

IL GOL - De Rossi vince il duello tra subentrati con Zouin, mette il cross sul secondo palo, dove arriva Martini. Il giocatore ospite anticipa Marello, troppo morbido, e insacca il gol del 4-2.

67' - GOL DEL VERONA. Gol di Martini, 4-2.

65' - Doppio cambio nell'Inter. Escono Mayé e Zanchetta per Marello e Zouin. Cerpelletti passa in regia, Mancuso farà la mezzala.

63' - Martini entra in ritardo su Jakirovic. Ammonito anche lui.

60' - Doppio cambio Verona. Fuori Cavazza e Garofalo per De Rossi e Intrabartolo.

58' - Scomposto Cerpelletti su Peci, ammonito il capitano dell'Inter.

IL GOL - Mancuso si libera con un gioco di prestigio di un avversario e lancia Zarate sulla destra. Lo spagnolo resiste all tentativo di contrasto di Cavazza ed entra in area di rigore. Il suo sinistro finisce al sette: Borghi battuto, è 4-1.

55' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! ZARATE! Gol bellissimo anche per lui, 4-1!

51' - Che occasione per Martini! Imbucata di Akalé e trivela di destro di Martini. La palla colpisce la traversa e rimbalza sulla linea, poi Bovio, provvidenziale, si immola per anticipare proprio Martini. Occasionissima Verona, che pareggia il conto dei legni colpiti dopo la traversa di Kukulis nel primo tempo.

IL GOL - Angolo dalla sinistra battuto da Zanchetta. La palla finisce al limite dell'area sul secondo palo, dove Kukulis ha tempo per coordinarsi e scaricare il destro. Borghi non è perfetto, doppietta per il lettone, assolutamente mvp sin qui della gara.

48' - GOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! KUKULIS! Doppietta per lui, Inter di nuovo sopra di due!

19.05 - Via alla ripresa!

19.03 - Squadre che rientrano in campo. Ci sarà un cambio nel Verona. Entra Fabbri per Szimionas.

Ottimo primo tempo per l'Inter U20, che chiude sopra 2-1 con il Verona. I nerazzurri avevano giocato davvero quarantacinque minuti al limite della perfezione, in una delle migliori prestazioni della stagione. A smorzare gli entusiasmi ci ha pensato Feola, che ha accorciato su rigore al 46'. In precedenza, per la squadra di Carbone, i gol di Kukulis, di testa al 15', e, al 40', di Mayé, assoluto protagonista in questo primo tempo. L'Inter dovrà comunque continuare a giocare come ha fatto sin qui per provare a chiudere la gara.

18.49 - Finisce qui il primo tempo. Il gol degli scaligeri riapre la partita proprio allo scadere.

IL GOL - Incrocia con il destro il difensore ospite, il portiere albanese aveva battezzato l'altro angolo. Palla in fondo al sacco.

45'+1 - GOL DEL VERONA. Feola spiazza Taho, 2-1.

45' - Rigore per il Verona. Punizione di Feola, respinta dalla barriera. La palla si impenna e Peci prova la rovesciata. Cerpelletti respinge con il braccio, molto largo. Rigore netto.

42' - Akalé sfiora il 2-1, tiro morbido che sfiora il palo. Taho battuto, non avrebbe potuto salvare l'Inter questa volta.

IL GOL - Inserimento del francese sulla sinistra, premiato dal perfetto lancio di capitan Cerpelletti. A tu per tu con il portiere, Mayé ha il tempo di prendere la mira e scaricare una sassata tremenda sul primo palo. Gran primo tempo dell'Inter, ora in meritato doppio vantaggio.

40' - GOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER!!! MAYE'! Raddoppiano i nerazzurri, golazo del numero 6, 2-0!

37' - Si fa vedere il Verona. Cross dalla sinistra di Casagrande, palla che rimbalza in area e Martini tenta la soluzione al volo. Blocca senza problemi Taho, tiro debolissimo.

34' - Inter totalmente padrona del campo. Slalom speciale di Mancuso, che poi accomoda per il destro di Kukulis. Tiro da limite deviato in corner.

32' - Inter ancora pericolosissima! Pinotti riceve il lancio di Jakirovic ed è uno contro uno con Bortolotti. L'esterno nerazzurro va sul sinistro e prova il diagonale: Borghi salva i suoi. Ottimo primo tempo dell'Inter sin qui.

29' - Kukulis a centimetri dal 2-0 e dalla doppietta! Il suo destro a giro dai 25 metri si infrange sull'incrocio dei pali. Sarebbe stato un gol bellissimo.

28' - Taho ancora protagonista. Cross dalla sinistra di Barry, bravo il portiere albanese ad anticipare tutti e bloccare.

25' - Ritmi ancora molto alti, anche se le difese sono più ordinate ora. Inter che comunque riesce sempre a infastidire la retroguarda del Verona con la sua manovra.

19' - Brivido per l'Inter. Punizione dalla destra battuta da Feola, che colpisce Pinotti, unico uomo in barriera. La traiettoria diventa insidiosa, bravo Taho a rifugiarsi in corner.

IL GOL - Bel gol di testa di Kukulis. Strappo incontenibile di Pinotti, decisamente ispirato sin qui, e cross teso per il centravanti dalla sinistra. Kukulis non ha nemmeno bisogno di saltare: perso da Bortolotti, gira in porta, trovando una traiettoria perfetta. Palla all'incrocio e Inter in vantaggio.

15' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! KUKULIS! Questa volta non sbaglia, 1-0.

14' - Squillo di Kukulis. Pinotti spinge il contropiede, l'attaccante lettone riceve sul centrosinistra e si sposta la palla sul mancino per provare il tiro da dentro l'area: palla fuori.

12' - Partita godibile a Interello. Ha preso qualche metro la squadra di Carbone, che ha approcciato bene la gara.

9' - Garofalo cerca di mettersi in proprio con un destro a giro da lontano: palla che non trova la porta, Taho non deve far altro che accompagnare la sfera con lo sguardo.

4' - Anche l'Inter vicinissima al gol! Mayé crossa, trovando la deviazione di Martini che complica la vita a Borghi. Il portiere ospite alza la sfera, servendo di fatto un assist a Zarate sul secondo palo. Il tiro a botta sicura del centrocampista spagnolo viene respinto sulla linea da Bortolotti.

2' - Subito il Verona a rendersi pericoloso! La difesa dell'Inter si fa sorprendere dalla transizione degli scaligeri, che porta al tiro Akalé. Taho respinge in corner, grande occasione per i gialloblu.

18.02 - Fischia Bortolussi: inizia la gara tra Inter e Hellas Verona.

17.59 - Squadre in campo al Konami Centre: Inter in nerazzurro, Hellas in giallo.

Ultima partita casalinga della stagione per l'Inter Primavera: l'U20 ospita il Verona. La squadra di Benny Carbone ha bisogno di centrare i tre punti per pensare di accedere ai playoff, anche se non è, in questo momento, padrona del proprio destino. I nerazzurri sono settimi, a un punto dall'Atalanta, che giocherà domani contro il Monza. L'Inter deve quindi vincere e sperare in un passo falso altrui per conquistare un posto nella post-season. Carbone sceglie, come di consueto, il 4-3-3, anche se con qualche novità negli interpreti. Non c'è Marello, in panchina, al suo posto Mayé, che scala terzino per far spazio a Jakirovic. Panchina anche per Zouin: torna dal 1' Pinotti. Assente invece Mosconi. Nelle fila del Verona manca invece Vermesan, romeno classe 2006 che ha segnato 16 gol in campionato ma che nelle ultime settimane è spesso aggregato alla Prima Squadra gialloblu. Ecco le formazioni ufficiali per la gara che inizierà alle 18.00 al Konami Centre.