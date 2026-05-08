Si sono conclusi gli interrogati previsti per oggi in Procura a Milano nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri: si sono presentati, oltre al Club Referee Manager dell'Inter Giorgio Schenone che è stato interrogato per circa tre ore, anche l'ex presidente dell'AIA Antonio Zappi e l'attuale designatore Dino Tommasi. La notizia, riportata da Sky Sport, è che anche dopo gli interrogatori non ci sono nuovi inserimenti nel registro degli indagati, con la posizione dei tre che rimane pertanto la stessa. Il quadro, comunque, si sta allargando: la prossima settimana, già a partire da lunedì, sono previste nuove testimonianze che riguarderebbero nomi nuovi rispetto a quelli che erano già previsti.