Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter e due volte nazionale giovanile francese, ha deciso di giocare con la nazionale della Costa d'Avorio, suo paese d'origine. L'annuncio ufficiale è stato dato il 30 aprile 2026 presso il Consolato Generale della Costa d'Avorio a Milano. La cerimonia si è svolta alla presenza dell'Ambasciatore ivoriano in Italia, Philippe Gauze, del suo staff e dell'agente del giocatore ex Parma, protagonista di un ottimo avvio di campionato con la maglia nerazzurra.

Salvo imprevisti, Bonny dovrebbe essere incluso nelle prossime convocazioni degli Eléphants, con finestra bene aperta sui Mondiali ormai alle porte, dove gli ivoriani sono stati inseriti in un girone con Germania, Ecuador e Curaçao.