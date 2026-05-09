Venerdì intenso per il pm Maurizio Ascione che ieri, negli uffici del Tribunale di Milano, ha ascoltato per diverse ore come persone informate sui fatti Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B e Antonio Zappi, ex presidente dell’Aia alle prese con una squalifica di 3 mesi. "Al termine degli interrogatori milanesi, nessuno dei tre è stato indagato, il che rappresenta una buona notizia per l’Inter, che altrimenti avrebbe visto aggravarsi la situazione del club, essendo Schenone un suo dirigente", scrive Tuttosport tra le sue pagine.

Dopo i colloqui andati in scena nella giornata di ieri, è emerso anche che nell’agenda della Procura entreranno nuovi nomi per le audizioni: l'obiettivo degli inquirenti è di provare a capire quali fossero le dinamiche in atto dentro la classe arbitrale, mentre il pm Ascione vorrebbe chiudere l’inchiesta prima del suo trasferimento alla Procura europea, probabilmente nel mese di luglio.