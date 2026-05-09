A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sull’approccio della squadra alla sfida dell’Olimpico.

L’armeno ha sottolineato come la conquista anticipata dello Scudetto non debba influenzare atteggiamento e concentrazione del gruppo: “Siamo ben preparati, è una partita che dobbiamo giocare con serietà. Non significa niente che abbiamo già vinto il campionato”.

Parlando della crescita della Lazio, Mkhitaryan ha evidenziato la necessità di mantenere alto il livello della prestazione: “Bisogna giocare bene, fare quello che sappiamo fare e soprattutto dimostrare che aver vinto il campionato non cambia nulla”.

Infine, il centrocampista nerazzurro ha allontanato i pensieri legati alla prossima finale di Coppa Italia: “Pensiamo solamente a questa partita e poi penseremo alla finale”.

Sezione: Focus / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 17:12
Autore: Ludovica Ferrante
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