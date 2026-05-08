Dopo i nove trionfi italiani tra Lazio e Inter, Simone Inzaghi riesce a lasciare il segno anche in Arabia Saudita. Il suo Al Hilal batte 2-1 l'Al-Kholood e si aggiudica la King Cup 2025-2026, grazie a un gol dell'ex Milan Theo Hernandez che firma il successo con un potente tiro rasoterra dal limite dell'area. Inzaghi, quindi, che conferma anche lontano dai confini italiani la sua familiarità con le Coppe nazionali. Per l'Al Hilal è invece il decimo trionfo nella competizione.

AL-HILAL CROWNED KING’S CUP

CHAMPIONS FOR THE 10TH TIME IN OUR HISTORY pic.twitter.com/SpxdWeArmz — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 8, 2026