Dopo i nove trionfi italiani tra Lazio e Inter, Simone Inzaghi riesce a lasciare il segno anche in Arabia Saudita. Il suo Al Hilal batte 2-1 l'Al-Kholood e si aggiudica la King Cup 2025-2026, grazie a un gol dell'ex Milan Theo Hernandez che firma il successo con un potente tiro rasoterra dal limite dell'area. Inzaghi, quindi, che conferma anche lontano dai confini italiani la sua familiarità con le Coppe nazionali. Per l'Al Hilal è invece il decimo trionfo nella competizione. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 22:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.