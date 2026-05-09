Il Cagliari cade in casa contro l'Udinese e deve rimandare ancora l'appuntamento con la matematica salvezza in Serie A, comunque decisamente vicina visti i nove punti di vantaggio sulla Cremonese, terzultima, che potenzialmente può farne al massimo dodici da qui alla fine del campionato. Sorride la squadra di Kosta Runjaić, a cui riesce il blitz all'Unipol Domus in virtù dei gol segnati nella ripresa da Adam Buksa e Idrissa Gueye: 2-0 alla fihe, un risultato che permette ai friulani di portarsi al nono posto in classifica, a quota 50 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 17:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.