Non ci potrà essere alcun via libera al piano di spostamento del tunnel di via Patroclo se Milan e Inter non provvederanno a modificarlo. Ad assicurarlo è la Direzione Mobilità del Comune in una nota inviata a Il Giorno in replica alla notizia pubblicità martedì, quando il quotidiano dava conto delle perplessità della stessa Direzione Mobilità di Palazzo Marino, insieme alla Direzione Infrastrutture e Spazio pubblico, in merito al piano di spostamento del tunnel così come presentato dai due club in occasione della Conferenza dei Servizi Preliminare. Nella nota si spiega il perché del parere favorevole ma condizionato e si assicura che, come anticipato, Milan e Inter dovranno recepire le indicazioni contenute nel parere già menzionato se vorranno attuare il progetto.

Una sottolineatura importante alla luce del rischio-paralisi paventato dalle due Direzioni, della (dubbia) sostenibilità dello spostamento e del fatto che si tratta di un’opera prioritaria e realizzata a scomputo oneri nell’ambito di un’operazione sensibile come la costruzione del nuovo stadio. "I successivi sviluppi progettuali relativi all’intervento potranno avere corso conformandosi alle condizioni e alle prescrizioni indicate nel parere, con particolare riferimento ai flussi di traffico e alla sicurezza della viabilità (...). L’operatore (cioè Milan e Inter, ndr) è così avvisato che gli aspetti evidenziati per il tratto stradale condizioneranno l’espressione del parere definitivo sui successivi livelli di progettazione (...). Gli uffici tecnici, pertanto, si sono espressi su un intervento la cui progettazione può essere ancora rivista, al fine di non confliggere con gli interessi dell’Amministrazione".