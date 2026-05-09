Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo indossando la terza maglia grigia con inserti arancioni in occasione di Lazio-Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, praticamente l'antipasto del piatto forte che verrà consumato mercoledì sera nella finale di Coppa Italia che metterà di fronte le due squadre, sempre allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le immagini scattate nello spogliatoio degli ospiti: 

Sezione: News / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 16:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.