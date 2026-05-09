Il centrocampista nerazzurro Andy Douf, in gol oggi contro la Lazio, ha parlato così ai microfoni di Inter TV:

“Non è mai facile mantenere la concentrazione dopo che hai già vinto il titolo, ma volevamo continuare a portare a casa vittorie e oggi ci siamo riusciti. Mi sento bene, sto andando avanti passo dopo passo. È la prima stagione qui, ho un grande allenatore, ci sono dei giocatori forti che possono giocare in tante posizioni ma posso farlo anche io. Mercoledì sarà la stessa gara nello stesso stadio, ma sarà tutto diverso. La Lazio vuole vincere questo trofeo, mi spetto una gara completamente diversa”