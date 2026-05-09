I biglietti venduti per la sfida di oggi tra Lazio e Inter sono saliti a oltre 18mila, ma la cornice dell'Olimpico sarà orfana dei gruppi organizzati delle due tifoserie. Il punto di ritrovo dei tifosi biancocelesti e nerazzurri è fissato a Ponte Milvio: è da lì che le due tifoserie, gemellate, seguiranno insieme la gara. Lo conferma oggi il Corriere dello Sport.

Nei giorni scorsi era arrivato l'annuncio in una nota della Voce della Nord: "Per la partita di campionato che si svolgerà sabato 9 maggio, i gruppi organizzati si raduneranno sulla piazza di Ponte Milvio per organizzare al meglio la finale di coppa Italia e vivere tutti insieme una giornata tra Laziali. Ricordiamo a tutti che questa protesta è volta a sensibilizzare i problemi e le mancanze societarie, non ad allontanare i tifosi dalla Lazio, quindi è forte il bisogno di rafforzare la vicinanza tra il popolo Laziale, la squadra ed il mister, senza venir meno alla dimostrazione di dissenso". Poi l'anticipazione: "Rimarremo a ponte Milvio, non entreremo, come non lo faranno per solidarietà i gruppi organizzati del tifo dell’Inter, che nonostante abbiano appena vinto il loro 21° scudetto, rimarranno fuori dallo stadio per solidarietà e per appoggio al nostro dissenso".