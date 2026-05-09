Prima doppietta in carriera per Luca Di Maggio, protagonista della rocambolesca partita del Manuzzi che ha visto il suo Padova battere il Cesena per 4-3. A fine partita, il ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Inter parla in conferenza stampa raccontando le sue emozioni con parentesi anche sul suo futuro: "Non c’è molto da dire, sono solo molto contento, è la mia prima doppietta in carriera. Come valuto questa mia annata? Sono soddisfatto della stagione, era il primo anno in questa categoria per me e sapevo non sarebbe stato facile. Mi ritengo soddisfatto.

Una stagione in crescendo per te: ti piacerebbe restare qui a Padova per completare la tua maturazione?

"È ovvio che sia molto presto per parlare di queste cose, si vedrà in futuro prima di tutto l’intenzione della società e, di conseguenza, ciò che vorrei fare io".

Il momento più difficile secondo te qual è stato quest’anno? E il più bello?

"Dopo la sconfitta con il Palermo il clima non era dei migliori, c’era anche pressione dall’esterno e, dopo diverse sconfitte di fila, non è stato semplice ripartire, ma alla fine da grande gruppo ne siamo usciti. Il momento più bello è sicuramente la vittoria della scorsa settimana, con la salvezza raggiunta".

Una dedica speciale?

"Alla mia famiglia e a chi mi sta accanto: solo loro sanno i sacrifici che faccio ogni giorno".