Simone Inzaghi re di Coppe anche in Arabia Saudita: il tecnico piacentino non perde il vizio che in Italia lo aveva portato alla conquista di sei coppe nazionali prima da giocatore poi da allenatore, conquistando ieri la King's Cup col suo Al Hilal che grazie alla rete decisiva di Theo Hernandez ha battuto l'Al Kholood nella finale di ieri sera. Fa festa Inzaghi e fa festa anche il suo fidato staff, su tutti il preparatore atletico Claudio Spicciariello, che su Instagram posta le immagini del trionfo della formazione biancoblu e in cambio riceve i messaggi di congratulazioni da parte di due giocatori dell'Inter come Marcus Thuram e Nicolò Barella, a testimonianza che il legame creatosi negli anni rimane saldo anche a migliaia di chilometri di distanza.