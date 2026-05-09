Tanti cambi, dubbi e ballottaggi ancora da sciogliere per Cristian Chivu, tra lo scudetto appena vinto e una finale di Coppa Italia a cui pensare deve affrontare questa sfida di campionato contro la Lazio fra poche ore. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, in porta Josep Martinez dovrebbe prendere il posto di Yann Sommer, anche per scaldare i motori in vista della partita di mercoledì. Al centro della difesa ballottaggio tra i due grandi ex Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, con il primo favorito; dubbio anche a destra dove Andy Diouf contende la maglia a Matteo Darmian, mentre a sinistra è atteso Carlos Augusto, con riposo per Federico Dimarco e Denzel Dumfries.

Anche la mediana potrebbe essere rivoluzionata: Petar Sucic e Davide Frattesi in ballottaggio, con uno tra Nicolò Barella e Piotr Zielinski in regia. In attacco la novità più importante rispetto alle indicazioni delle ultime ore: Lautaro Martinez dovrebbe esserci regolarmente, con Marcus Thuram favorito su Yoan Bonny al suo fianco.

Questa quindi la probabile formazione (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.