È Andy Diouf a commentare per primo la vittoria dell’Inter contro la Lazio per 3-0 ai microfoni di DAZN. Prova a 360 gradi per il francese, che ha giocato in tre ruoli compresa la punta: “Non è la prima volta, mi sono trovato bene. Se si può riproporre in futuro? Non lo so, la cosa importante è giocare…”.

Per te questa partita può valere per il futuro? Vuoi rimanere all’Inter?

“Ovvio, voglio restare qui. È solo il primo anno, sto benissimo qui, ho bisogno di tempo”.

La speranza è che tu possa rimanere e crescere il prossimo anno, anche perché sei l’unico che salta davvero l’uomo.

“Grazie, diciamo che la cosa più importante è aiutare la squadra quindi voglio giocare. Il mio posto è da centrocampista, mi sento veloce in campo, per ora a destra mi sto trovando bene”.