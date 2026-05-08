Incursione speciale di Massimo Moratti durante 'Sky Calcio Unplugged', podcast nel quale è stato ospite Julio Ricardo Cruz. Di cui l'ex patron dell'Inter parla così: "Che bello sentirti, come va? Grandissimo centravanti, grandissimo. Mi fa sempre piacere sentirti, poi sei un amico, che è la cosa più bella", le sue parole. Prima di ricordare il derby vinto in rimonta contro il Milan, quello del gol di Ronaldo ai nerazzurri: "Uno gol lo segnasti tu, uno Ibra. Fantastico, uno dei tanti derby divertenti. La memoria si confonde, i giocatori sono sempre stati rispettosi e seri, c'è sempre stato un clima intelligente. Questo mi ha sempre fatto piacere, gli allenatori rispettavano i giocatori, Quando è successo che qualche allenatore andasse oltre, c'era qualche giocatore che sapeva difendere il resto della squadra. Samuel non parlava mai, ma con un allenatore che caricò troppo la squadra gli disse esattamente cosa pensava. Da quel momento tutto funzionò bene. Fortunatamente andò bene. Uno non si rende conto della tensione che soffrono i giocatori prima delle partite importanti. Con Julio andavi sul sicuro, è il centravanti che tutti vorrebbero nella propria squadra perché segnava sempre. Nelle gare impossibili, quelli che pensavi potessero andare male, lui piantava dentro 2-3 gol. Fantastico, aveva grande classe".
Chivu sentiva la pressione?
"Io la sentivo per forza. Chivu riusciva a mantenere un atteggiamento di sicurezza, di tranquillità. In realtà era coraggiosissimo, Si spaccò la testa e dopo un mese dall'operazione si è rimesso a giocare. Ultimamente mi ha detto che mentre giocava, quando colpiva la palla di testa, vedeva buio per cinque secondi. E' un ragazzo intelligente, si sa amministrare bene".
Lei è stato come un padre per i giocatori.
"Era un dovere umano comportami così. Nel mondo del calcio, uno veniva abbandonato quando viveva situazioni gravi. Kanu? Ancora ora sta bene. A me piaceva molto come giocatore, aveva una classe immensa. Tra i momenti difficili ricordo l'infortunio di Ronaldo a Roma, una tragedia greca. Si è spaccato il ginocchio, fu una cosa terrificante. Lo aspettavamo tanto, era un giocatore bravo e serio, era appena tornato".
Cosa è mancato per portare Cantona all'Inter?
"Mi piaceva molto, presi Ince e mancava Cantona. Andai a vedere la gara col Crystal Palace, la partita del calcio al tifoso. Io dissi: 'Fantastico, ora lo squalificano e lo prendiamo noi'. Beccammo Cantona e una persona con lui, pregai di portarlo a Milano ma non se ne fece nulla. Il giorno dopo tutti vennero a sapere dell'approccio dell'Inter e tutti si mossero affinché non si muovesse dallo United. E' un uomo intelligente, un giocatore eccezionale. Se l'avessimo preso, avremmo vinto subito il campionato. Avevamo una squadra arrivata terza con situazioni strane".
Per quale giocatore farebbe pazzie?
"Pazzie è un modo di dire. Si discute sempre se conviene spendere per tanti giocatori o per un giocatore forte. L'esperienza vuole che sia bene prenderne uno forte, ti ripaga anche se lo vuoi rivendere. In Italia c'è Nico Paz, bello da vedersi, un piacere ammirarlo. Non seguo così tanto il calcio internazionale, ce ne sono tanti. Nico Paz mi sembra fortissimo".
Mourinho ancora al Real?
"Facciamo crescere Chivu all'Inter, mi farebbe piacere se lo prendesse il Real perché per lui sarebbe una rivincita. Il carattere è sempre lo stesso, mi farebbe piacere".
Si aspettava Chivu allenatore così bravo?
"No, questo non lo puoi dire. Non lo pensavo all'epoca, non mi sono mai posto il problema. Lo ha fatto bene nel vivaio dell'Inter, al Parma, poi nella prima squadra nerazzurra. Ha avuto un miglioramento costante, di un ragazzo intelligente. Io pensavo che Cambiasso sarebbe diventato un bravo allenatore e lo credo ancora adesso".
Contratto a vita per un giocatore dell'Inter attuale.
"Lautaro, è ancora giovane. Ha un fisico leggero, non può peggiorare atleticamente all'improvviso. E' un giocatore validissimo, ha un carattere da capitano. E' l'uomo su cui conto di più. Barella è un altro da tenere per il carattere che ha, si esprime sempre nei momenti decisivi. Non voglio offendere gli altri che sono tutti bravi, ma cito questi due".
Lo scambio Eto'o-Ibra.
"Mi ricordo l'imbarazzo col presidente Laporta nel match di ritorno, in estate gli dissi che Ibra gli avrebbe fatto vincere tutto. Lui ci credeva, invece abbiamo vinto tutto noi, compresa la Champions. Ricordo l'imbarazzo, ma io ero sincero su Ibrahimovic, che non si trovò bene con Messi".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 21:15 Champions, ora è ufficiale: a Spagna e Inghilterra 5 posti per il 2026-2027
- 21:00 Braglia: "Inter? La dirigenza trasmette unità ai giocatori. Invece al Milan..."
- 20:45 Vilhjalmsdottir: "Juve, questione di orgoglio. Primo anno qui tra alti e bassi"
- 20:30 videoRewind della notte più bella: la festa Scudetto tra San Siro e Duomo
- 20:15 Primavera - Inter-Verona, gli Up&Down: Mayé dominante, Kukulis timbra due volte
- 20:02 Primavera - Gol, spettacolo e tanta qualità: un'ottima Inter batte il Verona 4-2
- 20:00 Romano: "Pavard-Inter, storia finita: tornerà in Italia e sarà ancora ceduto"
- 19:45 Mourinho: "Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella mia"
- 19:30 Inchiesta arbitri, Schenone non è indagato nemmeno dopo l'interrogatorio
- 19:15 Un weekend pieno di impegni per le giovanili dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! LAZIO-INTER, LAUTARO guida il PRIMO ATTO: TURNOVER ragionato? Le SCELTE di CHIVU
- 18:45 Dalla sequenza di Fibonacci alla serie di Abisso, di matematico c'è solo un 'Rosario' di imprecazioni
- 18:30 L'avv. Afeltra: "Caos arbitri, le indagini finiranno soltanto in autunno"
- 18:15 Espressione blasfema al termine di Fiorentina-Inter: multato Vanoli
- 18:00 Stagione 2026/27, rilasciate le Licenze UEFA: ci sono Inter e Inter Women
- 17:45 Orsi: "I meriti di Chivu sotto gli occhi di tutti. Rinnovamento in porta"
- 17:31 Corvi e il Fantacalcio: "Io non mi sono preso, avevo già il blocco dell'Inter"
- 17:09 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 16:55 Esposito: "Chivu non ti regala niente, è stato decisivo per me quest'anno"
- 16:52 Sky - Inter in partenza per Roma: non convocati Esposito e Calhanoglu
- 16:41 Lautaro: "Ecco cosa mi ha colpito di Esposito. Per noi il gol è tutto"
- 16:35 Moratti: "A Lautaro farei un contratto a vita. Mou? Facciamo crescere Chivu"
- 16:27 Dimarco non perde tempo: nuovo tatuaggio per festeggiare il 21° scudetto
- 16:12 Addio a Beccalossi, Mattia Altobelli: "Una parte della nostra famiglia se n'è andata oggi"
- 15:58 Sky - Calhanoglu, finale di Coppa Italia a rischio. Esposito, domani possibile forfait
- 15:44 Finale di Coppa Italia, è l'ora di Lazio-Inter: il programma della vigilia
- 15:30 Collina: "Bastoni-Kalulu? Mai più. Se mi avessero ascoltato tre anni fa..."
- 15:16 L'ultimo saluto a Beccalossi, Bergomi: "Ce l'hanno portato via troppo presto"
- 15:02 Delegazione interista ai funerali di Beccalossi: presente anche Pio Esposito
- 14:48 Marco Branca ricorda Beccalossi: "Simpatico e geniale"
- 14:34 Lazio-Inter, bookmakers: nerazzurri favoriti in quota, Thuram (2,40) vede il record di gol
- 14:20 Sky - Inchiesta arbitri, l'audizione di Schenone è durata circa tre ore
- 14:05 Altobelli, niente funerale di Beccalossi: "Sono stravolto, non ci sono soluzioni"
- 13:53 Pavard pronto a tornare all'Inter, ma senza disfare le valigie: c'è un piano
- 13:38 Tante staffette e qualche titolare a riposo. Ma non sarà 'Lazio 2' con l'Inter
- 13:23 Spalletti: "Inter costruita in maniera corretta, sono d'accordo con Marotta"
- 13:09 Tre big italiane su Maximo Perrone: Inter, Napoli e Juventus
- 12:55 Meret-Napoli verso la separazione, anche Inter e Juventus sulle sue tracce
- 12:42 Sky - Inchiesta arbitri, 'fase 2': audizione di Schenone iniziata alle 10.30
- 12:28 Corriere del Veneto - Vicenza, nuovo look per la B: Kamate tra i primi nomi
- 12:14 A Veronello poker del Catania sull'Inter U23 in amichevole
- 12:00 videoLe PAROLE di LAUTARO più importanti di una FIRMA. E fanno capire tanto del lavoro di CHIVU
- 11:45 Caicedo: "Inter favorita mercoledì, ma è una finale. E un aspetto può fare la differenza"
- 11:30 GdS - Finale Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella alla vigilia della sfida
- 11:16 FcInterNews festeggia il 21esimo scudetto con Tacchettee: scopri la collezione dedicata
- 11:02 TS - Sbravati-Inter, salta l'accordo come successore di Tarantino
- 10:48 Vucinic: "Felice di non essere andato all'Inter, mancava solo la firma"
- 10:34 Lautaro: "Chivu va verso un'idea di calcio moderna. Con lui aria nuova"
- 10:20 Lautaro in sede: spoiler "cromatico" tra le foto. Novità in vista?
- 10:06 Qui Lazio - Sarri prepara la doppia Lazio: le possibili scelte
- 09:52 TS - Lazio-Inter, in tre dal 1' in ambo le gare. Pio fuori dai convocati?
- 09:38 CdS - Thuram-Lautaro staccano tutti in Italia. Podio europeo alla portata
- 09:24 Murillo: "Mancini un padre. Rimpianti? A volte, ma non avessi lasciato l'Inter..."
- 09:10 GdS - Beccalossi, oggi i funerali: la dirigenza ritarda la partenza per Roma
- 08:56 Stramaccioni: "Due Lazio-Inter diverse. E l'Olimpico sposterà"
- 08:42 CdS - Pepo Martinez, futuro da titolare più vicino. Sommer non sarà il vice
- 08:28 TS - Inter, messaggi da Palestra: servono due uscite per reinvestire
- 08:14 La Repubblica - Schenone in Procura: era all'incontro del 2 aprile?
- 08:00 GdS - Lazio-Inter, Lautaro stella polare: ecco i papabili per domani
- 00:00 Se vince l'Inter c'è sempre qualcosa sotto
- 23:45 Abodi: "Riforme necessarie per il calcio italiano, serve discontinuità"
- 23:30 Shevchenko: "Sono certo che l'Italia tornerà a competere ai massimi livelli"
- 23:27 Conference League, finale inedita: Crystal Palace-Rayo Vallecano per il titolo
- 23:15 Bellinazzo: "L'Inter arrivando in finale di Champions ha superato i 130 milioni"
- 23:01 Europa League, sarà Friburgo-Aston Villa la finale di Istanbul
- 22:47 Sky - Tutto pronto per la festa Scudetto, definito il percorso del pullman
- 22:32 Esposito: "Lautaro fonte d'ispirazione, Chivu mi ha dato fiducia totale"
- 22:18 Lazio-Inter al 166esimo incrocio in Serie A: nerazzurri avanti nei precedenti
- 22:04 Bergomi promuove Chivu: "È stato intelligente, si è inserito senza stravolgere"
- 21:49 Lautaro non si vede lontano dall'Inter: "Fedele al progetto, mi sento a casa"