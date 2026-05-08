Nel corso di un'intervista rilasciata a Off The Pitch, il terzino sinistro Davide Bartesaghi ha ricordato la vittoria in Supercoppa ottenuta contro l'Inter ormai quasi un anno e mezzo fa: "Ci credevamo molto quando eravamo lì. Il mio primo trofeo con il Milan ed è uno dei momenti che non dimenticherò mai: ero molto felice quel giorno. L’ho vinto con gente che ci tiene a me personalmente".

Il terzino del Milan si è anche soffermato sulla situazione relativa allo spogliatoio dei rossoneri: "In spogliatoio c’è sempre grande aria ma devi sempre essere rispettoso verso la gente più grande di te. Alcune volte bisogna ascoltare e imparare, ma alcune volte cercare una comunicazione con un compagno più esperto è importante: gli fai capire che hai una personalità e che sei pronto ad ascoltare quello che ti dice", ha concluso il classe 2005.