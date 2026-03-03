È il brindisino Marco Di Bello a dirigere la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma allo stadio Sinigaglia. A supportare Di Bello gli assistenti Peretti e Colarossi, con Zufferli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato da Fabio Maresca. Proprio gli assistenti sono quelli che hanno più lavoro da svolgere, visto che entrambe le squadre fanno scattare spesso la trappola del fuorigioco. Per il direttore di gara invece una serata tranquilla senza episodi da allerta, e la necessità di estrarre cartellini.

A seguire gli episodi da moviola più significativi.

1' - Diego Carlos rinvia col sinistro da fondo campo e sullo slancio va a scontrarsi con i tacchetti di Diouf. Semplice punizione, giusto così.

18' - Lancio di Da Cunha per Vojvoda che vince il contrasto con Carlos Augusto e calcia addosso a Martinez. L'assistente Peretti ad azione finita alza la bandierina: l'esterno parte in effetti in posizione irregolare.

31' - Protesta Nico Paz per una manata subita da Bastoni nel momento in cui prova a controllare il pallone al limite dell'area. Per Di Bello è uno scontro fortuito e non c'è bisogno di intervenire. Può starci.

33' - Stavolta a protestare è Esposito che cade al limite dell'area dopo un contrasto subito. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per intervenire e lo invita a rialzarsi.

41' - Ramon lamenta una gomitata in area comasca a opera di Frattesi, ma Di Bello gli spiega che non è così. Le immagini danno ragione all'arbitro.

50' - Severo Di Bello su Bisseck che arriva sul pallone e poi si scontra con Caqueret, che ovviamente ha la peggio. L'arbitro assegna calcio di punizione.

66' - Vojvoda reclama per un fallo di Bastoni che si aiuta con le mani e recupera il pallone. Per l'arbitro, nel rispetto del metro mantenuto per tutta la sera, è troppo poco per intervenire.

72' - Manata di Dumfries su Alex Valle a centrocampo, Di Bello come nel primo tempo la giudica involontaria e fa proseguire anche perché il Como resta in possesso del pallone.

78' - Percussione centrale di Alex Valle che su un rimpallo tocca con il braccio e invita l'arbitro a fermare il gioco. Lo spagnolo protesta ma Di Bello vede bene.

85' - Di Bello assegna una punizione al Como all'altezza della linea laterale, per una trattenuta di Acerbi su Diao. In realtà anche l'attaccante si aiuta con le braccia e sarebbe stato meglio non fischiare.