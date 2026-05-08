"Non mi piace quando entro in un ristorante e spunta un tavolo anche se non ho prenotato”. È una delle anticipazioni offerte dalla Gazzetta dello Sport online dell'intervista rilasciata da José Mourinho al magazine Sportweek a margine della conquista del ventunesimo Scudetto dell'Inter di Cristian Chivu. Lo Special One parla ovviamente anche dell'Inter di oggi, in primo luogo dell'attuale allenatore definendolo "bravo e fortunato". Ed emettendo una sentenza: "Nessun giocatore di questa attuale giocherebbe in quella del Triplete”. C'è anche una battuta sugli imminenti Mondiali: “Il Portogallo può vincerli, l’Iran deve partecipare”.