Prima di Lazio-Inter, gara in programma stasera alle 18 all'Olimpico di Roma, le tifoserie organizzate delle due squadre si sono ritrovate, come previsto, a Ponte Milvio da dove seguiranno la partita. Sono partiti cori per celebrare il gemellaggio storico e contro Claudio Lotito, per la cui gestione i laziani stanno protestando da tempo, in particolare lasciando vuoto il settore della Curva Nord nelle partite in casa come forma di sciopero del tifo.

"La vostra vicinanza e solidarietà grande gesto di mentalità", il messaggio scritto sullo striscione srotoloato dai tifosi laziali. "Il popolo laziale merita rispetto! Lotito libera la Lazio", il testo dello striscione del Secondo Anello Verde.