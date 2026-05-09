Dopo aver conquistato lo scudetto, l'Inter vuole completare l'opera conquistando anche la Coppa Italia e il doblete, affamata di successi dopo la grande delusione della stagione scorsa. Il tricolore vinto con tre giornate d’anticipo rende la partita di oggi poco importante per la classifica, ma è fondamentale per testare le condizioni di giocatori chiave come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, alla ricerca della miglior condizioni e oggi - scrive La Gazzetta dello Sport - candidati a partire titolari: il capitano non gioca 90 minuti da tre mesi, mentre il difensore è stato fermo per un paio di settimane. Entrambi saranno gestiti con attenzione durante il doppio impegno romano tra oggi e mercoledì.

Oggi avrà spazio anche chi è stato utilizzato di meno in questa stagione, come Frattesi, De Vrij e Martinez: il centrocampo dovrebbe essere completato da Mkhitaryan nel ruolo di play e Sucic, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. In difesa, insieme all'olandese, spazio a Bisseck e al già citato Bastoni. In attacco ci sarà invece Bonny.

Particolare attenzione al portiere, dove Chivu stabilità e certezze per presente e futuro. "È noto che la società abbia già bloccato Guglielmo Vicario, vicino al rientro nel Tottenham dopo l’operazione per un’ernia. Ma in questi giorni Josep Martinez proverà a respingerne l’arrivo. Decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, sarà titolare in entrambe le partite dell’Olimpico. Magari porterà fortuna: una coppa nazionale già l’ha vinta in Germania, nel Lipsia", chiosa la rosea.