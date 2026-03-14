Inter-Atalanta, partita valida per la 29^ giornata di Serie A, è arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, assistito da Passero e Rossi, con Collu nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR c'è Matteo Gariglio insieme a Daniele Chiffi. Gara di duelli doveva essere, gara di duelli è stata e in questi casi Manganiello predilige lasciar correre nei contrasti al limite, favorendo dunque l'aumento del ritmo all'interno della partita. Episodio chiave quello della rete del pareggio bergamasco: Sulemana appoggia il braccio sulla schiena di Dumfries e Manganiello valuta regolare il contatto, mandando su tutte le furie Chivu (due gialli, espulso, ndr) e tutto il pubblico di fede nerazzurra. Nel finale tanta tensione e il contatto tra Scalvini e Frattesi era evidente: manca un rigore all'Inter.

Il giudizio complessivo, dunque, è fortemente negativo per Manganiello perché i due episodi nel finale hanno condizionato l'esito conclusivo della partita.

Gli episodi più rilevanti:

3' Il primo fischio del match coincide con un calcio di Thuram ai danni di Scalvini, quasi sulla linea di fondo campo: corretta la segnalazione.

20' Ammonito Kolasinac dopo una brutta entrata nei confronti di Dumfries.

21' Sventolato il cartellino giallo anche a Sucic dopo la scivolata irregolare ai danni di Zappacosta. L'arbitro aveva lasciato correre per concedere il vantaggio alla Dea.

26' Regolare il gol del vantaggio dell'Inter: Dumfries non commette irregolarità nei confronti di Kolasinac.

34' Non c'è alcun contatto tra Scalvini e Thuram, anche se in presa diretta sembrava esserci. Tutto regolare e gioco che è proseguito.

36' Fallo di mano di Esposito non ravvisato da Manganiello, tra le proteste dei giocatori dell'Atalanta.

53' Dimarco trattiene Zalewski e il guardalinee assiste correttamente Manganiello.

57' Duello fisico tra Bisseck ed Ederson: tutto regolare per l'arbitro e le immagini lo confermano.

61' Risparmiato un giallo a Mkhitaryan per un'evidente trattenuta su Zalewski.

58' Giusto il giallo comminato a Carlos Augusto per la trattenuta ai danni di Zalewski.

71' Due falli nel giro di un minuto per Thuram, che protesta e Manganiello gli dice di stare calmo.

85' Episodio più importante della partita, quello della rete del pareggio. Sulemana appoggia il braccio su Dumfries, Manganiello dice che si può giocare e il silent check conferma la decisione di campo. Non c'è l'incrocio tra le gambe. Ma l'episodio lascia davvero tanti dubbi perché il contatto, comunque, c'è.

88' Scalvini non prende il pallone e colpisce il piede di Frattesi. Errore clamoroso della terna arbitrale perché l'episodio merivata almeno un check al VAR. Manca un rigore all'Inter.