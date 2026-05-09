Mentre i tifosi della Dea fremono e si scervellano per capire a cosa porterà la serie di teaser lanciati sui social per fissare un appuntamento al prossimo 22 maggio, in casa Atalanta si definiscono le strategie per la prossima stagione. Che non passeranno da Tony D'Amico, visto che l'attuale direttore sportivo è in uscita dal club orobico con il Milan che lo corteggia fortemente per il dopo Igli Tare. Il candidato numero uno a prenderne il posto nel ruolo di DS è l'ex Napoli e Juve Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, le parti hanno addirittura definito tutti i dettagli dell'accordo e si attende soltanto l'ufficialità.