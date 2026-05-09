Oggi, sabato 9 maggio, si festeggia la nascita dell'Europa unita. Una ricorrenza importante per ribadire alcuni dei principi fondanti dell'Unione Europea: inclusione, solidarietà, rispetto, partecipazione e coesione sociale. Valori trasmessi anche dallo sport che non resterà fermo a guardare. Nel weekend del 9 e 10 maggio infatti, federazioni e leghe sportive italiane hanno quindi scelto di portare in campo i colori e i simboli dell’Europa attraverso bandiere, maglie e fasce da capitano blu stellate. Una giornata che sarà celebrata sui campi di tutte le partite di Serie A e Serie B per il calcio, Lega Basket Serie A, Serie A Elite Maschile e Femminile per l’Hockey,

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, afferma: "Le iniziative organizzate sui campi della Serie A Enilive testimoniano l’impegno della Lega Calcio Serie A nel contribuire attivamente alla diffusione di alcuni valori fondamentali dell’Unione Europea, come l'uguaglianza, la solidarietà e il rispetto. Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento dei bambini durante il cerimoniale di gara. Il calcio rappresenta infatti uno straordinario strumento di dialogo e integrazione e ha la responsabilità di farsi portavoce di messaggi positivi, promuovendo l’unità e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea”.