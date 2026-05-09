Henrikh Mkhitaryan è il giocatore dell’Inter che dal prato dello stadio Olimpico presenta la gara contro la Lazio ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni.

Con che testa affronterete questa partita che rigiocherete mercoledì con un’altra testa?

“Sarà una bella partita. Speriamo di vincere, non significa nulla aver vinto il campionato. Con la Lazio giocheremo mercoledì, dobbiamo essere seri, rispettare l’avversario e fare le cose per bene”.

Come è stato questo Scudetto? C’è un aggettivo?

“Bellissimo, sono felice per la squadra che ha raggiunto l’obiettivo e per me che volevo segnare a tutti i costi non solo lì ma in generale”.

Cosa ti hanno detto i compagni?

“Niente, abbiamo festeggiato per questo traguardo”.

Com’è stato l’incontro col Pontefice?

“Bella esperienza, non capita tutti i giorni avere quest’esperienza. Sarà un bel ricordo”.