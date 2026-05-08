Nella prossima stagione, l'Inter tornerà a giocare al Benito Stirpe di Frosinone esibendo sul petto lo Scudetto. I gialloazzurri sono tornati nella massima serie grazie al secco 5-0 rifilato al Mantova e come di consueto, sul profilo X del club nerazzurro, appare il post di congratulazioni per la squadra allenata da Massimiliano Alvini che riassapora la Serie A dopo due anni di assenza e dopo aver addirittura rischiato, nella scorsa stagione, di sprofondare in Serie C.

Sezione: News / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 23:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.