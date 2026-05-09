L'ultima tegola incassata dalla Lazio a poche ore dalla prima sfida con l'Inter riguarda il capitano Mattia Zaccagni. Il numero 10 biancoceleste salterà l’Inter oggi in campionato, ma secondo il Corriere dello Sport è recuperabile per la finale di Coppa Italia di mercoledì. Nella giornata di ieri il club romano ha parlato di "trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno". Al suo posto ci sarà uno tra Noslin e Pedro, mentre a destra è vivo destra ballottaggio Isaksen-Cancellieri con il secondo favorito. Al centro dell'attacco dovrebbe invece esserci Maldini

In difesa si rivedranno GilaRomagnoli, mentre Marusic e Tavares dovrebbero partire dalla panchina con Lazzari e Pellegrini in campo dall'inizio. Il grosso dubbio in mezzo riguarda il diffidato Taylor (stanco e a rischio derby). "Con Taylor a sinistra, Basic a destra. Con Taylor fuori, Basic a sinistra e Dele-Bashiru a destra. La staffetta Patric-Rovella di Cremona potrebbe essere al contrario: Rovella-Patric", spiega il Corsport.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 09 maggio 2026 alle 09:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.