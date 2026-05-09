L'ultima tegola incassata dalla Lazio a poche ore dalla prima sfida con l'Inter riguarda il capitano Mattia Zaccagni. Il numero 10 biancoceleste salterà l’Inter oggi in campionato, ma secondo il Corriere dello Sport è recuperabile per la finale di Coppa Italia di mercoledì. Nella giornata di ieri il club romano ha parlato di "trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno". Al suo posto ci sarà uno tra Noslin e Pedro, mentre a destra è vivo destra ballottaggio Isaksen-Cancellieri con il secondo favorito. Al centro dell'attacco dovrebbe invece esserci Maldini.

In difesa si rivedranno Gila e Romagnoli, mentre Marusic e Tavares dovrebbero partire dalla panchina con Lazzari e Pellegrini in campo dall'inizio. Il grosso dubbio in mezzo riguarda il diffidato Taylor (stanco e a rischio derby). "Con Taylor a sinistra, Basic a destra. Con Taylor fuori, Basic a sinistra e Dele-Bashiru a destra. La staffetta Patric-Rovella di Cremona potrebbe essere al contrario: Rovella-Patric", spiega il Corsport.