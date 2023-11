È Marco Guida l'arbitro designato per dirigere Juventus-Inter, match valido per la 13esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha come assistenti Meli e Alassio, con Massa quarto uomo. Al VAR c'è Irrati, coadiuvato da Meraviglia. Poche sbavature per Guida, che conduce con tranquillità un Derby d'Italia insolitamente senza polemiche: il metro di giudizio all'inglese viene rispettato, ma manca un cartellino giallo a Rabiot.

10' - Guida lascia correre sul contatto Dumfries-Chiesa, esattamente come aveva fatto due minuti prima su quello con protagonisti Bremer e Thuram: è in questi due episodi che l'arbitro rende chiaro il metro di giudizio, molto permissivo e volto al lasciar giocare.

11' - Dimarco prova ad involarsi verso la porta ma la sua transizione viene bloccata da un tocco di mano di Cambiaso, ammonito (come prevede il regolamento) da Guida per azione potenzialmente pericolosa.

13' - Chiesa resta a terra dopo un contatto con Barella: Guida fa proseguire l'azione tra le proteste dello Stadium applicando la regola del vantaggio.

32' - Chiesa reclama un fallo dopo una presunta manata di Darmian, ma il contatto non è violento e Guida fa andare avanti l'azione rispettando il metro dei primi minuti.

33' - Darmian scivola a terra dopo un contatto fisico con Chiesa e incassa una ginocchiata involontaria sulla nuca dall'avversario: Guida fa terminare l'azione e poi si accerta delle condizioni del difensore dell'Inter.

59' - Vlahovic recupera palla e si invola sulla sinistra, terminando poi a terra dopo una spalla contro spalla con Calhanoglu: anche in questo caso Guida fa proseguire senza fischiare fallo, ma il contatto è al limite.

69' - Barella cade a terra dolorante dopo lo scontro a palla lontana con Bremer: Guida blocca tempestivamente l'azione per verificare le condizioni del centrocampista dell'Inter e richiamare in campo lo staff medico nerazzurro.

73' - McKennie frana su Acerbi, che non ha neanche il possesso del pallone: anche in questo caso Guida stoppa l'azione per un consulto con il giocatore a terra.

75' - Cuadrado si allunga il pallone e poi lo colpisce, centrando sullo slancio anche Kostic: Guida estrae un cartellino giallo per il colombiano, punito per imprudenza e per la durezza dell'intervento.

78' - Rabiot entra col piede a martello su Barella, tenendo la gamba alta: Guida fischia calcio di punizione dell'Inter ma sbaglia a non ammonire il centrocampista della Juventus.

79' - Cuadrado scappa sulla fascia destra in ripartenza e viene sgambettato da Kostic: giusto il cartellino giallo per l'esterno della Juventus.