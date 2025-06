Il Fluminense può sperare nella qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club, ma a certe condizioni. Ne è convinto Zé Elias, ex centrocampista visto in nerazzurro dal 1997 al 1999, oggi opinionista di ESPN, che parlando a The Football presenta così la squadra di Cristian Chivu: "È una nuova Inter, con un nuovo allenatore. Chivu ha fatto ruotare la squadra in queste prime partite del Mondiale per Club per conoscere meglio la squadra e l'ambiente, anche se li conosce già per aver giocato coi nerazzurri. Conosce le dimensioni dell'Inter e le esigenze. È un'Inter diversa da quella che ha perso la Champions League contro il PSG, per come gioca... Ma la squadra ha mantenuto la sua qualità tecnica, con buoni giocatori. Alcuni se ne sono andati, ma l'allenatore ha costruito un'Inter forte".

Secondo Zé Elias, se il Flu vuole vincere deve fare soprattutto una cosa: "Il Fluminense deve giocare il suo miglior calcio, quello che ha dimostrato di saper fare contro il Borussia Dortmund. Se giocano dietro, aspettando, e provano a rimontare, l'Inter è già abituata perché lo affronta ogni sabato e domenica. Dobbiamo vedere come Renato Gaúcho schiererà la squadra, vedere la strategia di Renato. Ma penso anche che il Fluminense possa giocare, ha qualità. Terranno d'occhio Jhon Arias, non lo isoleranno, ma gli presteranno un po' più attenzione. E l'Inter dominerà il centrocampo. Rimanere indietro, come ha fatto contro il Mamelodi, è pericoloso. Renato deve investire in una strategia per cercare di sorprendere. Deve cambiare il modo di giocare del Flu. L'Inter è leggermente favorita".