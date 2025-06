Ange-Yoan Bonny è pronto a sposare l'Inter. Tuttosport conferma la chiusura della trattativa tra il club nerazzurro e il Parma per un affare da 25 milioni di euro totali (23 di parte fissa e 2 di bonus), con le visite mediche previste all'inizio della prossima settimana; secondo il quotidiano vedere il francese negli Stati Uniti sarà difficile, ma lo scenario non è da escludere al 100%. Chi potrebbe salutare Milano è invece Valentín Carboni.

La dirigenza nerazzurra riflette sulla possibilità di far partire in prestito il classe 2005 per farlo giocare con più continuità dopo il grave infortunio al ginocchio e poi riportarlo a Milano. Oltre all’interesse manifestato dal River Plate, che sta cercando un giovane talentuoso per sopperire alla partenza in direzione Real Madrid del gioiello Mastantuono, nelle ultime ore per Carboni c’è da registrare in Italia anche l’interesse del Genoa", informa TS.

