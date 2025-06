Vincenzo Montella sarà alla guida della Turchia di Hakan Calhanoglu fino al 2028, dopo il recente rinnovo di contratto. L'Aeroplanino esprime tutta la sua soddisfazione dopo la firma sul nuovo accordo: "Sono molto commosso, sono felice del nuovo contratto. Ho iniziato il 21 settembre, è un giorno molto speciale. Il 21 settembre è il compleanno di mio padre. Ho accettato questo incarico in un giorno molto speciale".

"Vorrei ringraziare il presidente e il consiglio di amministrazione - prosegue Montella nel suo intervento -. Ho visto quanto i nostri caratteri siano simili. Ho visto che ha lavorato sodo dietro le quinte e ha fatto del suo meglio. Il presidente è ormai un mio amico, la pensa come me. Se sei circondato da persone positive che credono in te, tutto diventa più facile. Vorrei ringraziare anche i nostri calciatori: ci hanno aiutato a creare un'atmosfera familiare fin dal nostro arrivo. Hanno combattuto coraggiosamente sul campo e ci hanno resi orgogliosi. Ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Abbiamo raggiunto molti traguardi, e siamo riusciti a raggiungerli tutti perché abbiamo camminato con persone che hanno i giusti valori".