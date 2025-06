L'Inter ha deciso di puntare con grande convinzione sui giovani, con la nuova linea di Oaktree applicata direttamente sulle scelte di mercato. Come testimonia il nuovo attacco che sta pian piano prendendo forma con la conferma del neo ventenne Francesco Pio Esposito nella rosa della prima squadra e la chiusura dell'affare col Parma per Ange-Yoan Bonny: si tratta di un classe 2005 e di un classe 2003 che devono garantire nuovi gol ai nerazzurri al posto dei più anziani Arnautovic, Correa e (forse) Taremi.

L'austriaco, il Tucu e l'iraniano nell'ultima stagione di Serie A hanno collezionato 2.067 minuti giocati in totale, meno di 700 a testa di media. Tradotto, dietro alla ThuLa c'è stato il vuoto. "Era necessario cambiare. Modo di pensare, di ragionare, oltre che giocatori. Ben venga Bonny, allora" scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando anche che finora al Mondiale per Club sono stati i ragazzi a trascinare i più vecchi: da Pio a Valentin Carboni, passando per Petar Sucic, la musica (e la strategia) sta cambiando.

