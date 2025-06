Marcus Thuram torna a disposizione di Cristian Chivu, ma il suo impiego dovrebbe avvenire a gara in corso, secondo Tuttosport. Il francese e Lautaro Martinez non giocano insieme dal 1' dalla finale di Monaco di Baviera.

Nuova chance, dunque, per Sebastiano Esposito, probabilmente atteso a una delle ultime uscite con l'Inter. La Fiorentina è in pole position per prenderlo, mentre l'attacco nerazzurro sembra sempre più destinato ad accogliere Bonny e a vedere la permanenza di Pio Esposito (punto interrogativo su Taremi).

Tra le motivazioni per superare il turno contro il Fluminense, il possibile incrocio ai quarti contro Simone Inzaghi, che da parte sua deve però superare il Manchester City.