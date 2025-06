Il futuro di Hakan Calhanoglu continua ad essere un argomento caldo soprattutto in Turchia, dove il centrocampista dell'Inter si trova in questi giorni dopo aver lasciato il Mondiale per Club negli Stati Uniti a causa dell'infortunio. Presente al matrimonio del connazionale Cenk Özkaçar (difensore del Valencia nell'ultima stagione in prestito al Real Valladolid), il numero 20 nerazzurro si è seduto nello stesso tavolo di Yunus Akgün, ala destra del Galatasaray.

Ed è proprio il club di Istanbul quello più interessato al regista nerazzurro che, stuzzicato sul futuro, ha risposto così: "Volevamo essere al fianco di Cenk Özkaçar in questo giorno felice - ha esordito Calha -. Spero che si possa avverare il meglio per il mio trasferimento", le parole riportate dai colleghi turchi di Sabah.

